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Киевляне заблокировали движение электрички, пытаясь уехать на работу
22 октября 2018, 17:50 [ «Аргументы Недели» ]
Киевляне, разгневанные регулярными опозданиями и сокращением количества вагонов в городских электричках, перекрыли сегодня в утренний час пик движение электропоездов на перегоне Троещина – Почайна.
Возмущенные жители Киева, которые добираются на работу на городской электричке, пишут в соцсетях, что несоблюдение расписания стало уже обычным делом. Вот и сегодня утром электричку людям, едущим на работу, пришлось ждать около часа. Когда же поезд наконец прибыл, он к тому же оказался короче, чем обычно.
«В надежде хоть как-то доехать на работу, люди начали штурмовать и цепляться за вагоны сзади. Часть людей начала заходить в кабину машинистов. Электричка встала вообще. Люди перекрыли пути на станциях Петровка и Троещина, ложились на железнодорожные пути. Собрались огромные толпы народа», - описал происходившее очевидец на своей странице в соцсетях.
Пользователи отмечают, что подобные инциденты с нарушением расписания движения электропоездов происходят уже не в первый раз, но руководство киевского транспорта не реагирует на жалобы. «Да, недостаточно еще людей уехало из Украины!», - возмущенно комментируют киевляне.
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