Киевляне заблокировали движение электрички, пытаясь уехать на работу

Киевляне, разгневанные регулярными опозданиями и сокращением количества вагонов в городских электричках, перекрыли сегодня в утренний час пик движение электропоездов на перегоне Троещина – Почайна.

Возмущенные жители Киева, которые добираются на работу на городской электричке, пишут в соцсетях, что несоблюдение расписания стало уже обычным делом. Вот и сегодня утром электричку людям, едущим на работу, пришлось ждать около часа. Когда же поезд наконец прибыл, он к тому же оказался короче, чем обычно.

«В надежде хоть как-то доехать на работу, люди начали штурмовать и цепляться за вагоны сзади. Часть людей начала заходить в кабину машинистов. Электричка встала вообще. Люди перекрыли пути на станциях Петровка и Троещина, ложились на железнодорожные пути. Собрались огромные толпы народа», - описал происходившее очевидец на своей странице в соцсетях.

Пользователи отмечают, что подобные инциденты с нарушением расписания движения электропоездов происходят уже не в первый раз, но руководство киевского транспорта не реагирует на жалобы. «Да, недостаточно еще людей уехало из Украины!», - возмущенно комментируют киевляне.