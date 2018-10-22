Путин подписал указ о введении санкций против Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ».

Как сообщается на официальном сайте Кремля, подписание этого документа стало ответом на «недружественные и противоречащие международному праву действия Украины». При этом отмечается, что в случае, если украинская сторона отменит действие своих ограничительных мер, российские контрсанкции также могут быть сняты по представлению правительства РФ.

Владимир Путин поручил правительству разработать перечень вводимых ограничительных мер в отношении украинской стороны, а также определить список физических и юридических лиц, подпадающих под их действие.