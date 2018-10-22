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Киевский эксперт рассказал о роли Украины в задуманном Западом «разрушении» РФ

22 октября 2018, 16:53 [ «Аргументы Недели» ]

Киевский эксперт рассказал о роли Украины в задуманном Западом «разрушении» РФ
фото: globallookpress.com

Запад принял решение «разрушить» Российскую Федерацию при помощи Украины. Такое заявление сделал киевский политический эксперт Олег Соскин.

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Ученый назвал срок «раздела» украинского государства между Москвой и Вашингтоном

Аналитик напомнил в разговоре с представителями прессы, что некоторое время назад Соединенные Штаты отменили эмбарго на поставку оружия Украине. На данный момент известно, что Вашингтон рассматривает вопрос передачи Киеву своих военных кораблей. За этим, по словам Соскина, может последовать переброска на Украину эскадрилий истребителей F-16.

Эксперт ожидает, что в результате подобных действий Запада его страна превратится в «мощнейшую милитарную силу». Эта «ударная машина» в состоянии «разрушить» Россию, процитировал Олега Соскина «ПолитНавигатор».

Ранее в понедельник сообщалось, что отечественный ученый Владимир Лепехин спрогнозировал «раздел» украинского государства между Москвой и Вашингтоном.

 

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