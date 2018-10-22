РПЦ потребовала извинений у Константинополя за действия на Украине

Русская православная церковь намерена придерживаться занятой позиции «стояния в истине», но надеется, что Константинопольский патриархат осознает последствия своих решений и встанет на путь диалога.

«Путь, на который встал Константинополь, может оказаться очень тяжелым и для верующих на Украине, и для всего мирового православия. Но если Константинополь встанет на путь диалога, эта тяжелая ситуация может разрешиться очень быстро», - заявил сегодня пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.

Русская церковь намерена и далее «стоять в истине», отметил официальный представитель Московского патриарха: «Начало диалога возможно только, если Константинополь осознает ошибочность своих действий и принесет извинения за те действия, которые уже нанесли существенный ущерб всему мировому православию», - подчеркнул он.

«Константинопольский патриархат не осудил действия раскольников, гражданское противостояние, притеснение канонических общин на территории Украины. Исходя из этого, можно сделать прямой вывод, что все это им поддерживается», - цитирует ТАСС слова Александра Волкова.