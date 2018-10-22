На юге Испании из-за наводнения эвакуируют жителей
22 октября 2018, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]
Крупное наводнение наблюдается на юге Испании. Объявлена эвакуация жителей и наивысший - красный - уровень опасности.
В городе Кортес-де-ла-Фронтера спасатели вынуждены эвакуировать людей с помощью вертолётов, пишет ОТР. О жертвах среди населения сведений нет, а вот среди сотрудников экстренных служб уже есть погибшие.
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