Песков: есть выводы о том, что к убийству главы ДНР Захарченко причастен Киев
22 октября 2018, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал расследование убийства главы непризнанной Донецкой народной республики Александра Захарченко. Как отметил пресс-секретарь президента РФ, выводы о том, что к убийству Захарченко причастен Киев, сделаны на основании работы, которая ведётся на месте теракта.
Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе в центре Донецка.
По словам Пескова, на основании работы по выяснению обстоятельств и заказчиков убийства главы ДНР, которая ведётся сейчас на месте этого террористического акта, - передаёт RT. "А также на основании других террористических актов, которые имели место в республиках Донбасса", — сказал он, отвечая на вопрос, исходя из чего Кремль делает вывод о причастности Киева к убийству Захарченко.
Песков пояснил, что следствие по делу ведут правоохранительные органы, которые опираются на информацию, полученную на месте.
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