Песков: есть выводы о том, что к убийству главы ДНР Захарченко причастен Киев

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал расследование убийства главы непризнанной Донецкой народной республики Александра Захарченко. Как отметил пресс-секретарь президента РФ, выводы о том, что к убийству Захарченко причастен Киев, сделаны на основании работы, которая ведётся на месте теракта.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе в центре Донецка.

По словам Пескова, на основании работы по выяснению обстоятельств и заказчиков убийства главы ДНР, которая ведётся сейчас на месте этого террористического акта, - передаёт RT. "А также на основании других террористических актов, которые имели место в республиках Донбасса", — сказал он, отвечая на вопрос, исходя из чего Кремль делает вывод о причастности Киева к убийству Захарченко.

Песков пояснил, что следствие по делу ведут правоохранительные органы, которые опираются на информацию, полученную на месте.