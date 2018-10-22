Умер сорвавший ядерные планы Гитлера диверсант сопротивления Йоахим Реннеберг. Ему было 99 лет, он скончался в Норвегии. В 1943 году Йоахим Реннебер в 23-летнем возрасте возглавил операцию «Ганнерсайд» по уничтожению завода тяжелой воды на гидроэлектростанции норвежского города Веморк и смог помешать гитлеровцам создать атомную бомбу.

Производство тяжелой воды имело важное значение для создание нацистами атомной бомбы. Норвежские власти назвали Реннеберга «лидером смелого рейда, который должен был сорвать ядерные амбиции нацистской Германии». После окончания войны Йоахим Реннеберг стал журналистом на радио. В конце жизни диверсант сопротивления читал лекции о разрушительной силе тоталитаризма.

Норвежский премьер-министр назвала Рённеберг один из величайших национальных героев.