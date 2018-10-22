Опубликовано пророчество старца из Одессы о завершении войны в Донбассе в 2019-м

Умерший в 2012 году схиархимандрит Иона Одесский предсказал дату завершения вооруженного конфликта между киевскими силовиками и ополченцами ДНР и ЛНР. Об этом рассказывается в видео, опубликованном на YouTube-канале Vse Goroskopu.

По мнению старца, мир в Донбассе должен наступить в начале 2019 года. После 2025-го Украину ждет процветание, говорится в пророчестве Ионы. В экономику страны будут вложены огромные денежные суммы, уровень жизни населения поднимется, Киев заработает уважение на международной арене.

Кроме того, схиархимандрит спрогнозировал дефолт в Соединенных Штатах. Это событие станет серьезным испытанием для американцев, однако государство устоит.

В результате предсказанных Ионой Одесским событий между Российской Федерацией, Украиной и США установятся добрососедские отношения, отмечается в видео.