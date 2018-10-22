Германия потратит на участие в учениях НАТО 90 млн евро

Власти Германии намерены потратить 90 миллионов евро на участие в крупномасштабных учениях НАТО. Соответствующую информацию в понедельник, 22 октября, предоставили в Министерстве обороны ФРГ.

Речь идет об учебных маневрах Североатлантического альянса под названием Trident Juncture, которые состоятся в Норвегии. Более половины вышеуказанной суммы будет направлено в норвежский бюджет, поскольку немецкая сторона обязана самостоятельно оплачивать размещение своих военных, передает RT

Оставшаяся сумма будет потрачена на транспортировку личного состава и военной техники.

Учения состоятся в октябре и ноябре текущего года.