Улицы и метро Рима затоплены из-за сильнейшего ливня

Минувшей ночью на Рим обрушился сильнейший ливень, в результате которого улицы и метро столицы Италии оказались затоплены. Мэр города Вирджиния Раджи извинилась перед жителями за неудобства.

Градоначальник на своей страничке в социальной сети Facebook заявила, что последствия непогоды сейчас устраняют дорожные службы, полиция, пожарные, сотрудники гражданской обороны и волонтеры.

В настоящий момент шесть станций метро в восточной части Рима закрыты. На некоторых улицах уровень воды достигает метра, вследствие чего автомобили не могут двигаться. Известно также, что в городе выпал град размером с мячик для настольного тенниса, передает РИА "Новости".