Видео, как штурмовик Су-25 ВВС Украины пронесся на экстремально низкой высоте

В Сети опубликована видеозапись полета двух штурмовика Су-25М1 ВВС Украины на сверхнизкой высоте. Видео, как один 11-тонный Су-25М1 пролетел на экстремальной высоте - в нескольких метрах над бетонным полем аэродрома, снят, вероятно, в районе одной из украинских военных баз, где кроме штурмовиков базируются ударные вертолеты и транспортная авиация - самолеты Ил-76МД. В США назвали имя погибшего при крушении Су-27 на Украине пилота

По версии агентства Bloomberg, видео могло быть снято на авиабазе 25-й бригады транспортной авиации, расположенной в Запорожской области, под Мелитополем.

Штурмовики ВВС Украины пролетели так низко, что один из них чуть не коснулся взлетной полосы.