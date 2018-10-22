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Обнародовано видео с последствиями ракетной атаки ВСУ по югу Донецкой республики
22 октября 2018, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]
Последствия ракетного удара Вооруженных сил Украины по югу Донецкой народной республики попали на видео. Данные кадры распространила в интернете пресс-служба Народной милиции самопровозглашенного государства.
Из ролика следует, что на минувшей неделе ВСУ выпустили пять противотанковых ракет по жилым домам в селе Коминтерново, в результате сгорели три строения. Ополченец ДНР с позывным «Блэк», показавший военным корреспондентам результаты атаки киевских силовиков, высказал мнение, что противник занимается целенаправленным уничтожением гражданской инфраструктуры Донбасса.
На востоке Украины пятый год идут боевые действия между формированиями непризнанных республик и армией страны. Ранее в понедельник сообщалось, что стало известно основное препятствие на пути захвата ВСУ Донецка, контролируемого властями ДНР.
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