КНДР и Южная Корея договорились о дате проведения военных переговоров

Власти КНДР и Республики Корея договорились о дате проведения военных переговоров. Соответствующую информацию утром в понедельник, 22 октября, предоставили в южнокорейском Министерстве обороны.

Согласно последним данным, встреча генералов двух стран состоится в пограничном пункте Пханмунджом в грядущую пятницу, 26 октября.

Как уточняет kp.ru, от КНДР на переговоры прибудет генерал-майор Ан Ик Сан, а Республику Корея будет представлять генерал-майор Ким До Гюн. Предполагается, что, в частности, делегации обсудят возможность создания комиссии, которая будет заниматься поисками останков солдат Севера и Юга, погибших в ходе Корейской войны 1950 – 1953 годов.