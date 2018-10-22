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КНДР и Южная Корея договорились о дате проведения военных переговоров
22 октября 2018, 08:49 [ «Аргументы Недели» ]
Власти КНДР и Республики Корея договорились о дате проведения военных переговоров. Соответствующую информацию утром в понедельник, 22 октября, предоставили в южнокорейском Министерстве обороны.
Согласно последним данным, встреча генералов двух стран состоится в пограничном пункте Пханмунджом в грядущую пятницу, 26 октября.
Как уточняет kp.ru, от КНДР на переговоры прибудет генерал-майор Ан Ик Сан, а Республику Корея будет представлять генерал-майор Ким До Гюн. Предполагается, что, в частности, делегации обсудят возможность создания комиссии, которая будет заниматься поисками останков солдат Севера и Юга, погибших в ходе Корейской войны 1950 – 1953 годов.
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