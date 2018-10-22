Личные вещи и научные работы Стивена Хокинга выставят на торги его дети

Личные вещи, награды и научные работы британского ученого-теоретика Стивена Хокинга выставят на торги Christie's. Дочь Хокинга Люси считает, что благодаря аукциону поклонники ученого получат шанс стать обладателями реликвии, напоминающий о необыкновенной жизни легендарного человека. Чего боялся Стивен Хокинг незадолго перед смертью

Аукционный дом Christie's выставит на торги в общей сложности 22 позиции, среди которых одно из инвалидных кресел и докторская диссертация физика-теоретика, - сообщает Газета.ру со ссылкой на информацию Associated Press.

Одна из пяти копий докторской диссертации на тему «Свойства расширяющихся вселенных» оценивается в сумму от $130 тысяч до $195 тысяч 1965 года с подписью самого Хокинга. Стартовая цена инвалидного кресла ученого может составить от $13 до $19,5 тысяч. Также на торги выставят куртку Хокинга, экземпляр его книги «Краткая история времени» с отпечатком пальца автора, сценарий эпизода мультсериала «Симпсоны» с упоминанием Хокинга.

Вырученные средства направят в благотворительный фонд Хокинга и Ассоциацию по борьбе с заболеванием двигательных нейронов.

Стивен Хокинг скончался 14 марта 2018 года в возрасте 76 лет.

Стивен Хокинг ценил каждую минуту жизни. Он изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва и теорию чёрных дыр, преподавал, выступал с докладами, писал уникальные книги, дважды женился и родил троих детей. РИА Новости собрали гениальные высказывания ученого: "Я прожил полноценную жизнь и доволен ею. Я верю, что люди с ограниченными возможностями должны концентрироваться на вещах, в которых их недостаток не является помехой, а не сожалеть о том, чего они не могут делать". "Перспектива умереть рано заставила меня понять, что жизнь стоит того, чтобы жить".

Хокинг как-то сказал: "Пожалуй, я верю в Бога, если под Богом вы подразумеваете воплощение тех сил, которые управляют Вселенной".