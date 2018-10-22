Бывший посол Евросоюза: НАТО не видит в России угрозы для Прибалтики
22 октября 2018, 07:53 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший посол Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас заявил, что ЕС не рассматривает Россию в данный момент как угрозу для Прибалтики. Дипломат отметил, что такой же позиции придерживается и НАТО.
Ушацкас, который решил баллотироваться на пост президента Литвы, отметил, что в случае своей победы на выборах он увеличит расходы на оборону страны, однако при этом не станет воспринимать Москву как серьезную угрозу, передает сегодня издание The Baltic Times.
Экс-посол подчеркнул, что сейчас лучше поддерживать уже имеющиеся связи с Россией. Он убежден, что нет никакого риска возникновения военного конфликта, а сложности могут возникать исключительно в связи с "человеческим фактором".
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