Посол РФ в Минске: Россия защитит Беларусь при любом нападении
Михаил Бабич прокомментировал планы разместить в Польше военную базу США
22 октября 2018, 07:28 [ «Аргументы Недели» ]
Комментировал планы польского министра обороны Мариуша Блащака по размещению американской военной базы в Польше, посол РФ в Минске Михаил Бабич заявил, что Россия защитит Беларусь от любого нападения.
По словам российского дипломата, России будет рассматривать любое военное нападение на Белоруссию как нападение на Россию. Бабич в интервью телеканалу "Беларусь 1" успокоил белорусских партнёров, а тех, кто что-то замышляет, предупреди: "нападение на Беларусь, любое в военном плане, будет расценено как нападение на Россию со всеми вытекающими из этого последствиями".
Бабич подчеркнул, что польско-американские планы по размещению военной базы США на территории Польши - "это фактор тревожный и пренебрегать им нельзя", - передает RT.
"У нас действует региональная группировка воинских сил, все компоненты которой необходимы как для обороны, так и для ответного удара", — объяснил посол России в Беларуси.
Напомним, в конце сентября глава минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил о создании польско-американской рабочей группы по вопросам размещения постоянной базы США на территории республики.
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