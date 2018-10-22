Посол РФ в Минске: Россия защитит Беларусь при любом нападении

Комментировал планы польского министра обороны Мариуша Блащака по размещению американской военной базы в Польше, посол РФ в Минске Михаил Бабич заявил, что Россия защитит Беларусь от любого нападения. В МИД Беларуси высказались по поводу планов США разместить базу в Польше

По словам российского дипломата, России будет рассматривать любое военное нападение на Белоруссию как нападение на Россию. Бабич в интервью телеканалу "Беларусь 1" успокоил белорусских партнёров, а тех, кто что-то замышляет, предупреди: "нападение на Беларусь, любое в военном плане, будет расценено как нападение на Россию со всеми вытекающими из этого последствиями".

Бабич подчеркнул, что польско-американские планы по размещению военной базы США на территории Польши - "это фактор тревожный и пренебрегать им нельзя", - передает RT.

"У нас действует региональная группировка воинских сил, все компоненты которой необходимы как для обороны, так и для ответного удара", — объяснил посол России в Беларуси.

Напомним, в конце сентября глава минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил о создании польско-американской рабочей группы по вопросам размещения постоянной базы США на территории республики.