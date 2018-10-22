Маск назвал дату открытия подземного туннеля под Лос-Анджелесом
22 октября 2018, 07:22 [ «Аргументы Недели» ]
Всемирно известный американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал точную дату открытия первого скоростного подземного туннеля, который будет проходить под территорией Лос-Анджелеса.
Бизнесмен объявил о старте строительства туннеля в конце июня текущего года. Маск уточнил, что реализацией данного проекта будет заниматься его компания The Boring Company.
На своей страничке в социальной сети Twitter предприниматель накануне заявил, что первый туннель уже почти достроен – он будет открыт 10 декабря. Уточняется, что в тестовом режиме автобус сможет разгоняться в этом подземном коридоре почти до 250 километров в час.
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