Маск назвал дату открытия подземного туннеля под Лос-Анджелесом‍

Всемирно известный американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал точную дату открытия первого скоростного подземного туннеля, который будет проходить под территорией Лос-Анджелеса.

Бизнесмен объявил о старте строительства туннеля в конце июня текущего года. Маск уточнил, что реализацией данного проекта будет заниматься его компания The Boring Company.

На своей страничке в социальной сети Twitter предприниматель накануне заявил, что первый туннель уже почти достроен – он будет открыт 10 декабря. Уточняется, что в тестовом режиме автобус сможет разгоняться в этом подземном коридоре почти до 250 километров в час.