Источник назвал причину гибели журналиста Хашукджи

Источник в саудовском правительстве в воскресенье рассказал, что стало причиной кончины журналиста Джамаля Хашукджи. Сотрудник СМИ скончался в консульстве Саудовской Аравии, расположенном в Стамбуле.

Согласно последним данным, журналиста сначала не хотели убивать – якобы в Турцию направили 15 человек, которые должны были уговорить его вернуться на родину. В какой-то момент эти люди начали угрожать Хашукджи похищением. Он начал звать на помощь, вследствие чего группа впала в панику и кто-то слишком сильно зажал ему рот. Как отмечает агентство Reuters, мужчину случайно задушили.

После этого тело журналиста было завернуто в ковер и вывезено из консульства. Его передали жителю Стамбула, которого и попросили избавиться от "улики". Причем один из соучастников преступления переоделся в одежду Джамаля Хашукджи и вышел из здания дипмиссии, чтобы его зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Напомним, Хашукджи работал обозревателем американской газеты The Washington Post и с 2017 года проживал в США. 2 октября он вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, и с тех пор его никто не видел.