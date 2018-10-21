Видео, как в Нью-Йорке ведьмы совершили обряд наведения порчи на Кавано и Трампа

В Нью-Йорке люди, называющие себя ведьмами, совершили обряд наведения порчи на верховного судью США Бретта Кавано и президента США Дональда Трампа. Действо происходило в ночь на 21 октября в магазине спиритической литературы.

Участники ритуала произносили заклинания над "алтарем", на котором лежали тряпичные куклы с фотографиями Бретта Кавано, Дональда Трампа и сенатора-республиканца Митча Макконнелла.

Как утверждают организаторы "акции", в обряде использовались гвозди из гробов и земля с кладбища, а "ведьмы" произносили заклинания.

«Газета.ру» уточняет, что у магазина собрались противники нового верховного судьи, а также религиозные американцы, которые пытались помешать проведению обряда.