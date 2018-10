Неизвестный открыл стрельбу на улице во Флориде, пострадали 6 человек

В воскресенье в штате Флорида на улице в центре города Джексонвилл неизвестный открыл стрельбу, ранения получили шесть человек. Об этом сообщает в Twitter пресс-служба местного шерифа.

По данным полиции, трое пострадавших в настоящий момент находятся в тяжелом состоянии. Информации о личности злоумышленника на данный момент нет.

Предположительно, неизвестный мог открыть стрельбу из окна автомобиля. Подробности произошедшего в настоящее время уточняют правоохранители.

At this time, six adults shot with three in critical condition. No suspect(s) in custody. https://t.co/Z3STG9dJlC