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МВД Украины приставило охрану к мэру Днепра из-за возможного покушения
21 октября 2018, 22:10 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство внутренних дел Украины предоставило личную охрану мэру Днепра Борису Филатову по его просьбе. Это подтвердил глава МВД Арсен Аваков. Сколько охранников у мэра Днепра - не сообщается.
Недавно Филатов попросил предоставить ему личную охрану из-за обнаружения возле своего дома подозрительных машин, пишут местные СМИ. Как рассказал Борис, у его дома «полдня стояли два автомобиля и ходили непонятные люди».
Напомним, Борис Филатов стал главой Днепра в ноябре 2015 года.
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