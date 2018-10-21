Украинский националист озвучил условие наступления на Донбасс и Крым
21 октября 2018, 22:33 [ «Аргументы Недели» ]
Лидер националистической организации "Братство"* Дмитрий Корчинский в интервью одному из телеканалов назвал условие, при котором Украина сможет вести войну против РФ на нескольких фронтах.
По его словам, на данный момент военные силы Украины к этому пока не готовы, однако ситуация кардинально поменяется в тот момент, когда в России грянет "кризис".
А значит, для грядущего удачного наступления на Крым, Донбасс и, "возможно, Харьков или Чернигов" Киев должен удерживать нынешний конфликт в текущем состоянии.
"В тот момент, когда он [кризис - прим.ред.] возникнет, нам необходимо иметь достаточно мобилизованных вооруженных сил, которые сразу смогут перейти в наступление", - добавил радикал, которого цитирует РИА Новости.
*Организация запрещена на территории РФ
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