Трех итальянок оштрафовали за любовь к туфлям на шпильках

В Италии прокуратура города Виченца оштрафовала на несколько сотен евро семью из трех женщин за их пристрастие к обуви на высоком каблуке. Об этом сообщает местное издание Corriere del Veneto.

Дамы были оштрафованы на крупную сумму после жалоб соседей снизу. Согласно рассказам последних, их соседки имеют привычку до поздней ночи ходить по дому на шпильках.

Характерный шум, доносящийся сверху, издаваемый каблуками "семейного подряда", не оставлял возможности соседям, рано встающим на работу, нормально высыпаться.

Просьбы о тишине игнорировались женщинами на протяжении почти четырех лет. В результате конфликта жильцы снизу пожаловались управдому, а затем и вовсе обратились в полицию.

Все это привело к тому, что мать и обе ее дочери были оштрафованы на сумму в 500 евро и вынуждены были сменить туфли на домашние мягкие и тихие тапочки.