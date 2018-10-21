Видео, как в Британии женщина-пилот в шторм боком посадила Boeing

В Великобритании очевидцам удалось заснять «боковую» посадку авиалайнера Boeing, которую пилот был вынужден совершить из-за шторма. Примечательно, что за штурвалом воздушного судна находилась женщина.

Инцидент произошел в аэропорту Бристоля на минувшей неделе. Тогда на Великобританию обрушился сильнейший шторм «Каллум», однако данный ролик появился в сети Интернет только сейчас.

Так телеканал CNN опубликовал видеозапись, на которой видно, как порывы ветра буквально сносят стальную птицу. Отмечается, что в тот день в аэропорту Бристоля приземлиться удалось не всем самолетам.

За штурвалом этого Boeing находилась 35-летняя Бренда Рипсаам Вассинк. Она пришла на работу в авиакомпанию в 2005 году, а в 2017-м получила почетную должность командира экипажа.



