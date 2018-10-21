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Украина потеряла 40% боеприпасов при пожарах на складах
21 октября 2018, 16:04 [ «Аргументы Недели» ]
За последние полтора года Украина потеряла при взрывах на военных складах порядка 40% всего арсенала боеприпасов. Уничтожены огнем свыше 210 тысяч тонн боеприпасов разных типов.
Это в 3 раза больше, чем потратили силовики за 5 лет военных действий в Донбассе. Такие цифры приводит журналист украинской газеты Юрий Бутусов, передает ТК Звезда. Он отметил, что покупка новых боеприпасов за рубежом взамен уничтоженных по рыночным ценам может обойтись Украине в сотни миллионов долларов.
Военные склады на Украине горят часто, эксперты делают выводы, что тем самым скрываются недостачи боеприпасов, которые разворовывают, чтобы перепродать.
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