Украина потеряла 40% боеприпасов при пожарах на складах

За последние полтора года Украина потеряла при взрывах на военных складах порядка 40% всего арсенала боеприпасов. Уничтожены огнем свыше 210 тысяч тонн боеприпасов разных типов. Взорвавшиеся склады украинской армии под Черниговом сняли на видео с воздуха

Это в 3 раза больше, чем потратили силовики за 5 лет военных действий в Донбассе. Такие цифры приводит журналист украинской газеты Юрий Бутусов, передает ТК Звезда. Он отметил, что покупка новых боеприпасов за рубежом взамен уничтоженных по рыночным ценам может обойтись Украине в сотни миллионов долларов.

Военные склады на Украине горят часто, эксперты делают выводы, что тем самым скрываются недостачи боеприпасов, которые разворовывают, чтобы перепродать.