Министр обороны Германии запретила военным общаться с депутатами бундестага
21 октября 2018, 15:33 [ «Аргументы Недели» ]
Немецкие военнослужащие не смогут контактировать с депутатами парламента Германии. Им это запретила министр обороны страны Урсула фон дер Ляйен. Для служебных дел нужно получить согласие ответственного статс-секретаря.
При этом каждый военнослужащий обязан сообщить ведомству о попытках завязать общение с ним со стороны депутатов. Об этом информирует Welt am Sonntag. Издание ссылается на секретный документ, который в прошедшую среду был разослан по электронной почте сотрудникам министерства.
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