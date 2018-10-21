Министр обороны Германии запретила военным общаться с депутатами бундестага

Немецкие военнослужащие не смогут контактировать с депутатами парламента Германии. Им это запретила министр обороны страны Урсула фон дер Ляйен. Для служебных дел нужно получить согласие ответственного статс-секретаря.

При этом каждый военнослужащий обязан сообщить ведомству о попытках завязать общение с ним со стороны депутатов. Об этом информирует Welt am Sonntag. Издание ссылается на секретный документ, который в прошедшую среду был разослан по электронной почте сотрудникам министерства.