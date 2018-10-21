Неподалеку от британского острова Уайт на мель сел паром с 56 людьми на борту

В воскресенье неподалеку от британского города Уайт на мель сел паром. Согласно последней информации береговой охраны, на место выехали специалисты, которые приступили к спасательной операции.



Известно, что на борту парома в настоящий момент находятся 56 человек. Судно село на мель при входе в порт Кауса, передает 21 октября РИА "Новости". Источники утверждают, что все пассажиры в полной безопасности и их самочувствие сейчас не вызывает опасений.

Точная причина случившегося пока не установлена. Эксперты полагают, что паром мог сесть на мель из-за тумана или после столкновения с яхтой.