Неподалеку от британского острова Уайт на мель сел паром с 56 людьми на борту
21 октября 2018, 13:46 [ «Аргументы Недели» ]
В воскресенье неподалеку от британского города Уайт на мель сел паром. Согласно последней информации береговой охраны, на место выехали специалисты, которые приступили к спасательной операции.
Известно, что на борту парома в настоящий момент находятся 56 человек. Судно село на мель при входе в порт Кауса, передает 21 октября РИА "Новости". Источники утверждают, что все пассажиры в полной безопасности и их самочувствие сейчас не вызывает опасений.
Точная причина случившегося пока не установлена. Эксперты полагают, что паром мог сесть на мель из-за тумана или после столкновения с яхтой.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес