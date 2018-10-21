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США вслед за ДРСМД думают о разрыве с Россией договора о ядерном оружии
21 октября 2018, 11:02 [ «Аргументы Недели» ]
Издание Financial Times написало, что США собираются разорвать не только Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (), но и рассматривают возможность выхода из договора об ограничении стартегических наступательных вооружений.
Этот договор был подписан в 2010 году тогдашними президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой.
О планах администрации Дональда Трампа в отношении СНВ-III высокопоставленный чиновник Белого дома рассказал на встрече с журналистами, на которой также присутствовал корреспондент ТАСС, - сообщает РБК.
"Окончательной позиции у нас еще нет, хотя имеется несколько соображений, включая повторное открытие переговоров, возвращение к модели Московского договора или продление", - сказал американский чиновник и подчеркнул: "Однако последнее маловероятно".
Договор СНВ-III ограничивает количество ядерных боеголовок, имеющихся у двух держав. Он был подписан Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге, придя на смену СНВ-I, который был подписан в 1991 году Михаилом Горбачевым в США. Договор СНВ-III, рассчитанный на 10 лет, начал действовать 5 февраля 2011 года. Этот договор может быть продлен на пять лет по соглашению сторон. Россия и США должны определиться по будущему СНВ-III до 2021 года.
Дональд Трамп в субботу, 20 октября, заявил, что Соединенные штаты собираются отменить соглашение и выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), чтобы развивать собственное вооружение.
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал данную инициативу американского руководства вторым мощнейшим ударом по мировой системе стратегической стабильности.
Сенатор Константин Косачев расценил заявление американского лидера о выходе из ДРСМД как шантаж.
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