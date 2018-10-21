В сети смеялись над возвращением в Азовское море мощнейшего корабля ВМС Украины

В сети посмеялись над сообщением о возвращении в Азовское море "мощнейшего" корабля ВМС Украины.

Пользователи, комментируя пост информационного портала "Тиск" в Facebook о возвращении в Азовское море после ремонта украинского пограничного сторожевого корабля проекта 205П BG-32 "Донбасс", написали: "Такие называют старое корыто".

Украинский портал "Тиск" назвал корабль "Донбасс" "одной из самых мощных единиц украинских сил" в Азовском море. На сайте уточнили, что ремонт включил в себя уборку и покрытие корпуса, установку протекторов на подводной части корпуса, обслуживание рулевых механизмов, винтов и других систем, ремонт систем охлаждения.

"Все, весь мир у ваших ног", - шутят комментаторы.