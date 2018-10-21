Российский город Калининград назвали "ножом у горла НАТО в Балтийском море". Соответствующее заявление сделал австралийский журналист Джейми Сейдел на страницах новостного портала News.com.au.

По словам репортера, Москва определенно "затевает что-то" в своем милитаризированном аванпосте. Сейдел подчеркнул, что в Калининграде появляются новые бункеры, ракеты, а также современные базы ВВС. Кроме того, как уточняется на News.com.au, в городе якобы постоянно заполняются боеприпасами хранилища.

Интересно, что журналист говорит об "укреплении" РФ в регионе, ссылаясь на данные CNN. Ранее телеканал предоставил снимки со спутника, на которых, по словам репортеров, запечатлены работы сразу на восьми военных объектах в Калининграде.