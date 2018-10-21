У западных границ России провел разведку самолет ВВС США

У побережья Мурманской области провел разведку стратегический самолет ВВС США RC-135U. Согласно последней информации, речь идет о воздушном судне с бортовым номером 64-14849 и позывным LUIGI16.

Самолет вылетел с авиабазы Милденхолл, расположенной в Великобритании. Известно, что летательный аппарат в течение трех часов находился над Баренцевым морем неподалеку от российский морских границ, сообщает в воскресенье, 21 октября, авиационный ресурс PlaneRadar.

Осведомленные источники утверждают, что этот же самолет-разведчик летал вдоль западных границ нашей страны в минувшую пятницу, 19 октября.