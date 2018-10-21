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У западных границ России провел разведку самолет ВВС США
21 октября 2018, 09:11 [ «Аргументы Недели» ]
У побережья Мурманской области провел разведку стратегический самолет ВВС США RC-135U. Согласно последней информации, речь идет о воздушном судне с бортовым номером 64-14849 и позывным LUIGI16.
Самолет вылетел с авиабазы Милденхолл, расположенной в Великобритании. Известно, что летательный аппарат в течение трех часов находился над Баренцевым морем неподалеку от российский морских границ, сообщает в воскресенье, 21 октября, авиационный ресурс PlaneRadar.
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