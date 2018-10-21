Несколько центнеров жидкого бетона вылилось с вертолета в Японии во время полета
21 октября 2018, 08:52 [ «Аргументы Недели» ]
В Японии из транспортного вертолета во время полета вылилось несколько центнеров жидкого бетона. Согласно последней информации, инцидент произошел в японской префектуре Коти на острове Сикоку.
Воздушное судно компании Nishi Nippon AirLine перевозило емкость с жидким бетоном для строительства опоры линии электропередач. Когда вертолет приземлился, выяснилось, что крышка резервуара открылась в ходе полета. В результате не менее 6 центнеров бетона вылилось на лесистую местность, расположенную в горах.
Как уточняет телеканал NHK, в результате случившегося никто не пострадал, поскольку маршрут летательного аппарата проходил по безлюдным районам. Специалисты устанавливают причины данного инцидента.
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