Две новейшие атомные подлодки, оснащенные ракетами, спущены на воду в США

В США на воду спустили новейшие атомные подлодки SSN-791 Delaware и SSN-792 Vermont. Согласно последней информации осведомленных источников, субмарины оснащены крылатыми ракетами "Томагавк".

В пресс-службе американских ВМС в воскресенье, 21 октября, уточнили, что атомная подводная лодка SSN-791 Delaware была спущена на воду в городе Ньюпорт-Ньюс, расположенном в штате Вирджиния. Что касается SSN-792 Vermont, то ее спустили в Гротоне, штат Коннектикут.

Как отмечает РИА "Новости", обе субмарины располагают современным комплексом радиоэлектронного оборудования, являются практически бесшумными и способны нести до 12 многоцелевых высокоточных крылатых ракет "Томагавк".