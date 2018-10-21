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Две новейшие атомные подлодки, оснащенные ракетами, спущены на воду в США
21 октября 2018, 07:07 [ «Аргументы Недели» ]
В США на воду спустили новейшие атомные подлодки SSN-791 Delaware и SSN-792 Vermont. Согласно последней информации осведомленных источников, субмарины оснащены крылатыми ракетами "Томагавк".
В пресс-службе американских ВМС в воскресенье, 21 октября, уточнили, что атомная подводная лодка SSN-791 Delaware была спущена на воду в городе Ньюпорт-Ньюс, расположенном в штате Вирджиния. Что касается SSN-792 Vermont, то ее спустили в Гротоне, штат Коннектикут.
Как отмечает РИА "Новости", обе субмарины располагают современным комплексом радиоэлектронного оборудования, являются практически бесшумными и способны нести до 12 многоцелевых высокоточных крылатых ракет "Томагавк".
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