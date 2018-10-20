СБУ заявляет о новом разоблачении «агента российских спецслужб»
20 октября 2018, 20:57 [ «Аргументы Недели» ]
Служба безопасности Украины (СБУ) анонсировала в понедельник, 22 октября, брифинг относительно очередного разоблачения "агента российских спецслужб". Такое заявление поступило от СБУ в субботу.
"В пресс-центре СБУ состоится брифинг руководства СБ Украины относительно разоблачения агента российских спецслужб", - говорится в объявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.
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