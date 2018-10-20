Саакашвили планирует отметить 25-летнюю годовщину свадьбы в Грузии

Супруга бывшего президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили Сандра Рулофс сообщила, что скоро у пары будет серебряная свадьба, и они хотят отпраздновать ее в Грузии.

Об этом женщина заявила во время встречи с жителями Зугдиди кандидата в президенты Грузии Григола Вашадзе​​​. "Дай бог, чтобы он вернулся мирно, без проблем",- заявила Рулофс, выступление которой транслировали телеканалы Грузии. Жена Саакашвили добавила, что ее муж имеет большие виды на деятельность в Грузии и планирует "довести до конца" некие оставшиеся незаконченными дела.

Вашадзе ранее заявлял, что если выиграет выборы, то помилует Саакашвили и других бывших высокопоставленных чиновников, которые обвиняются в Грузии по различным уголовным делам.