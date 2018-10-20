Главному судье ДНР припомнили распевание гимна Украины

Один из блогеров припомнил не так давно назначенному председателю Верховного суда Донецкой народной республики участие в провокации добровольцев-россиян в одном из ресторанов Донецка.

Первый осужденный за ту скандальную потасовку только-только освободился. Сергею с позывным Астап влупили два года лишения свободы. Он в драке не принимал никакого участия, а просто спал. У остальных приговоры более суровые: от 6 до 8 лет.

Драка произошла в заведении под названием «Ричард». Там осужденные отмечали повышение в звании одного из своих сослуживцев. Чтобы никому не мешать, они заняли отдельный кабинет.

«В какой-то момент к нам заглянул какой-то человек, - некогда рассказывал корреспонденту АН один из участников того происшествия Михаил с позывным Пехота. - Он начал нести какую-то пургу про добровольцев-россиян. Я его попросил не мешать нам. Он сначала вроде понял. Разошлись миром. Потом опять появился у нас. Сказал, если бы не мы, русские, на Донбассе ничего бы не было. Потом начал распевать гимн Украины. Пришлось его успокоить».

Побои были нанесены достаточно тяжелые. Некий Хрусталик в своем блоге написал, что провокатором был сотрудник Генпрокуратуры Казакевич. По словам интернет-блогера нынешний председатель Верховного суда ДНР Андрей Ким присутствовал при этой потасовке.

По стечению обстоятельств, осужденные россияне сами некогда были бойцами спецназа Генеральной прокуратуры ДНР. Именно с этого подразделения они и начинали свой боевой путь на Донбассе.