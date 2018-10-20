После скандала на Украине волонтеры потребовали сменить главнокомандующего

Украинские масс-медиа раздули скандал после интервью с начальником одного из добровольческих мобилизационных госпиталей Геннадием Друзенко. Тот потребовал сменить украинского верховного главнокомандующего. По его словами, иначе медикам не справиться с ситуацией.

Комментируя свои слова, Друзенко пояснил, что украинские военачальники требуют от медиков заключать контракты с военным ведомством. В противном случае у врачей нет оснований для работы с ранеными.

«Комбриги и комбаты просят не выезжать», - раскрыл секреты своего сотрудничества с военными Друзенко.

По словам украинского врача-добровольца, эти требования выдвинуты на фоне нехватки врачей в самом министерстве обороны. Сами же украинские медики становиться официальными военными врачами отказываются. Они готовы оказывать помощь в качестве волонтеров. Но заключать контракт с тамошним минобороны не готовы.