После скандала на Украине волонтеры потребовали сменить главнокомандующего
Работающие на фронте украинские медики-волонтеры отказываются подчиняться требованиям военачальников
20 октября 2018, 16:20 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
Украинские масс-медиа раздули скандал после интервью с начальником одного из добровольческих мобилизационных госпиталей Геннадием Друзенко. Тот потребовал сменить украинского верховного главнокомандующего. По его словами, иначе медикам не справиться с ситуацией.
Комментируя свои слова, Друзенко пояснил, что украинские военачальники требуют от медиков заключать контракты с военным ведомством. В противном случае у врачей нет оснований для работы с ранеными.
«Комбриги и комбаты просят не выезжать», - раскрыл секреты своего сотрудничества с военными Друзенко.
По словам украинского врача-добровольца, эти требования выдвинуты на фоне нехватки врачей в самом министерстве обороны. Сами же украинские медики становиться официальными военными врачами отказываются. Они готовы оказывать помощь в качестве волонтеров. Но заключать контракт с тамошним минобороны не готовы.
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