В парке города Коростышев Житомирской области на Украине на днях установили весьма оригинальный памятник Владимиру и Виталию Кличко, украинским боксерам, чемпионам мира в тяжелом весе.

Скульптура, установленная в Коростышевском городском парке, изображает обнаженных братьев, сидящих друг напротив друга и держащихся за руки. Автор монумента – скульптор и поклонник боксеров Виталий Рожик, долгое время пристально следящий за карьерой братьев. Художник считает, что изобразил Владимира и Виталия «в боевой позе», однако у пользователей сети на этот счет другое мнение.

Во-первых, зрители отметили, что даже при ближайшем рассмотрении не удается различить, кто из высеченных в граните братьев – Владимир, а кто – Виталий. Во-вторых, пользователей смутило отсутствие одежды на братьях, лишь слегка компенсированное простыней. И, поскольку братья Кличко – не древнеэллинские атланты, а вполне современные общественно-политические деятели, пользователи вовсю повеселились над их курьезным внешним видом.

«Коростышев, Житомирская область. Братья Кличко спорят, кто первым будет принимать горячую ванну», «А раньше скульптуры боксеров какие-то скучные были – спорт пропагандировали», - высказались пользователи.

В-третьих, комментаторы сочли странной саму позу братьев Кличко, наводящей на мысль об их противостоянии. «Почему бы не сделать их в боксерских шортах, стоя напротив друг друга и пожимая руку? Зачем голыми? Они же братья», - недоумевают пользователи, чьи мнения приводит РИА Новости.