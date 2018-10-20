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Врачи извлекли 11 живых паразитов из глаза пятимесячного ребенка
20 октября 2018, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]
В городе Сиань китайской провинции Шэньси медицинские специалисты извлекли одиннадцать живых паразитов из глаза пятимесячного младенца. Ребенок заразился инфекцией от соседских домашних животных.
Мать младенца заметила, что он испытывает дискомфорт, и сама принесла ребенка в больницу. Во время осмотра врачи обнаружили на глазном яблоке и под нижним веком малыша одиннадцать живых нематод. В ходе проведенной операции паразиты были удалены.
Медики поставили малышу диагноз телязиоз. Это заболевание встречается у людей, кошек и собак. Инфекцию вызывают круглые черви вида Thelazia callipaeda. Мать ребенка пояснила, что у них в доме домашних питомцев нет, но ребенок имел контакт с соседскими животными, сообщает РИА Новости.
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