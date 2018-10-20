Врачи извлекли 11 живых паразитов из глаза пятимесячного ребенка

В городе Сиань китайской провинции Шэньси медицинские специалисты извлекли одиннадцать живых паразитов из глаза пятимесячного младенца. Ребенок заразился инфекцией от соседских домашних животных.

Мать младенца заметила, что он испытывает дискомфорт, и сама принесла ребенка в больницу. Во время осмотра врачи обнаружили на глазном яблоке и под нижним веком малыша одиннадцать живых нематод. В ходе проведенной операции паразиты были удалены.

Медики поставили малышу диагноз телязиоз. Это заболевание встречается у людей, кошек и собак. Инфекцию вызывают круглые черви вида Thelazia callipaeda. Мать ребенка пояснила, что у них в доме домашних питомцев нет, но ребенок имел контакт с соседскими животными, сообщает РИА Новости.