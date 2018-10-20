Крупнейший в мире гидросамолет совершил первый взлет с воды
20 октября 2018, 09:22 [ «Аргументы Недели» ]
Крупнейший в мире самолет-амфибия «Цзилун» (модель AG600), разработанный китайской авиационной корпорацией, сегодня утром успешно прошел испытания по взлету с поверхности воды и посадке.
Крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 с конца августа проходит испытания на гидроаэродроме «Чжанхэ» в провинции Хубэй. Гидросамолет уже прошел ряд важных тестов: руление по прямой, маневренность, устойчивость на водной поверхности, водонепроницаемость, скольжение на разных скоростях.
Гидросамолет AG600 оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями. Длина корпуса самолета – 39,3 метра, размах крыльев – 38,8 метра. Максимальный взлетный вес – 53,5 тонны. Максимальная дальность полета – 4,5 тысячи километров. Это крупнейший образец в мире. Китайская авиационная корпорация намерена запустить коммерческие поставки этого гидросамолета к 2022 году, сообщает РИА Новости.
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