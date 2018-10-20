Виктор Цой возмутил украинского аграрного экс-министра

Бывший министр аграрной политики Украины Игорь Швайка высказался против исполнения песен советского рок-музыканта Виктора Цоя в сопровождении оркестра Вооруженных сил Украины.

«Киев, утро. Пятый год войны. Цой в сопровождении оркестра Вооруженных сил Украины. Который будет петь и танцевать «большой вклад в сокровищницу мировой культуры имени группы крови на рукаве»… Эй! Шуты в военной форме! Вы совсем одурели? Сколько можно быть в добровольном плену московской художественной самодеятельности? Когда уже выбросите весь московский мусор из своих голов?», - гневно высказался бывший главный украинский аграрий, опубликовав в своем фейсбуке афишу выступления, вызвавшего раздражение.

Ранее директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович озвучил список опасных «щупальцев русского мира», в который вошли певцы-поэты Владимир Высоцкий и Виктор Цой, писатель Михаил Булгаков и другие российские деятели культуры. Их опасность, по мнению Вятровича, заключается в напоминании украинцам о единых культурных корнях с Россией.