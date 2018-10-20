Украинцы высказались о предстоящем повышении цен на газ

Украинские пользователи сети не оставили без внимания предстоящее повышение цен на газ для населения. Как и следовало ожидать, большая часть комментариев носит резко негативный характер.

На Украине с ноября резко повышаются тарифы на газ для населения. Рост цен составит 23,5%. Тысяча кубометров газа теперь будет стоить для жителей Украины 8,5 тысяч гривен. Это свыше 300 долларов по нынешнему курсу. Повышение тарифов на газ для населения произошло в рамках соглашения украинского правительства с МВФ о программе кредитования, и это только первый этап, очередное повышение цен ожидается через несколько месяцев.

«Порошенко-Гройсман приняли окончательное решение бежать из Украины весной 2019 года. Теперь точно ясно: президентская кампания Порошенко – это имитация перед побегом. Остаточне прощевай, Петров и Боширов. Точнее – Петя и Вова», - отреагировал на ситуацию украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

«Из-за такой власти народ стал такой незащищенный. Верните все офшоры и украденные миллиарды каждым, кто сейчас при власти, в бюджет. Это и будет лучший компромисс с МВФ. А не повышение тарифов для населения», - приводит РИА Новости комментарии пользователей на странице украинского премьер-министра.