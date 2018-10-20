В Киеве планируют обсудить с Меркель новые санкции против России

Во время визита канцлера Германии Ангелы Меркель на Украину, который планируется в ближайшее время, в Киеве собираются обсудить введение очередных санкций против Российской Федерации.

«Вскоре состоится визит на Украину Ангелы Меркель, во время которого будет обсуждение следующих санкций в отношении Российской Федерации», - заявил в телеэфире заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что осенью текущего года ожидается официальный визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель на Украину. В начале октября между ними состоялся телефонный разговор о продлении антироссийских санкций, сообщает RT.