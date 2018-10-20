//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Дмитрий Маликов опубликовал видео разговора с маленьким сыном о музыке
- Директор Вячеслава Добрынина рассказал о состоянии госпитализированного артиста
- Беременная Мария Порошина сняла видео, как наслаждается осенью перед родами
- Критика "маразматика с Первого канала" довела Риту Дакоту до приступов ярости
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
В Киеве планируют обсудить с Меркель новые санкции против России
20 октября 2018, 07:19 [ «Аргументы Недели» ]
Во время визита канцлера Германии Ангелы Меркель на Украину, который планируется в ближайшее время, в Киеве собираются обсудить введение очередных санкций против Российской Федерации.
«Вскоре состоится визит на Украину Ангелы Меркель, во время которого будет обсуждение следующих санкций в отношении Российской Федерации», - заявил в телеэфире заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что осенью текущего года ожидается официальный визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель на Украину. В начале октября между ними состоялся телефонный разговор о продлении антироссийских санкций, сообщает RT.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//В мире
В Киеве планируют обсудить с Меркель новые санкции против России
//Политика
МИД обсудил с новым послом Дании в Москве ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
//Новости Гнездо.ру
//В мире
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
В Москве в День народного единства будет ограничена продажа спиртного
//Культура
//В мире
//Новости партнеров
Дмитрий Маликов опубликовал видео разговора с маленьким сыном о музыке
//Туризм
//Спорт
//Общество
Дмитрий Медведев: "СССР десятилетиями жил под ограничениями — и ничего"
//Общество
Cемья подростка из Керчи, ошибочно названного убийцей, боится выходить из дома
//Спорт
//Новости СМИ2
//Общество
//В мире
//В мире
Авианосец «Гарри Трумэн» ВМС США вошел в Арктику впервые за последние 30 лет
//Новости Redtram
//Общество
//Общество
Взрыв произошёл на заводе в Гатчине под Петербургом, есть жертвы
Беременная Мария Порошина сняла видео, как наслаждается осенью перед родами
//Политика
Назван возможный ответ России на поставки вооружений США воюющим с Донбассом ВСУ
//Общество
«Это все интернет. Дьявол, больше ничего», обвиняет отец керченского стрелка
//В мире
//В мире
Армия непризнанной ДНР предупредила о грозящей украинскому Мариуполю катастрофе
Таинственная болезнь подкосила одну из самых крепких пар российского шоу-бизнеса
//Общество
//В мире
Стали известны «очень серьезные» экономические потери Украины от блокады ЛНР
//Общество
Температура воздуха в Москве сегодня побила рекорд 1881 года
//В мире
Трамп похвалил конгрессмена, который напал на журналиста и сломал ему очки
//В мире
Сотрудница торгового центра в Китае упала в бассейн с гигантскими акулами