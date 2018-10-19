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Сенатор высказался об изъятии Украиной арестованного российского судна "Норд"
19 октября 2018, 22:39 [ «Аргументы Недели» ]
Член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал заявление украинской прокуратуры об изъятии и передаче российского судна "Норд". Украинская прокуратура передала судно "Норд" Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
Сенатор назвал действия Киевой "очередной подлянкой". "Как говорится, не съем, так подкусываю. Очередная мелкая подлянка со стороны Киева. Там в очередной раз подтвердили, что будут продолжать гнуть антироссийскую линию", - считает сенатор.
Политик оценил "эти действия как совершенно неприемлемые с точки зрения международного права". "Но ответные практические шаги в ответ на них, а они неизбежно последуют, есть прерогатива соответствующих российских структур", - написал Клинцевич в соцсети Facebook.
В офисе украинского омбудсмена заявили, что "Норд" выставят на аукцион.
По этому поводу сенатор заявил: "Это касается аукциона, на который украинские власти собираются выставить российское судно «Норд», то мне трудно представить какое-либо иностранное государство в качестве возможного покупателя. Здесь, конечно, больше подойдет какой-нибудь украинский мистический лодочник, не пожелавший назвать свое имя".
Клинцевич уверен, Украина вернет России "«Норд», многократно возместив и моральные, и экономические издержки, связанные с его незаконным задержанием".
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