Член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал заявление украинской прокуратуры об изъятии и передаче российского судна "Норд". Украинская прокуратура передала судно "Норд" Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Сенатор назвал действия Киевой "очередной подлянкой". "Как говорится, не съем, так подкусываю. Очередная мелкая подлянка со стороны Киева. Там в очередной раз подтвердили, что будут продолжать гнуть антироссийскую линию", - считает сенатор.

Политик оценил "эти действия как совершенно неприемлемые с точки зрения международного права". "Но ответные практические шаги в ответ на них, а они неизбежно последуют, есть прерогатива соответствующих российских структур", - написал Клинцевич в соцсети Facebook.

В офисе украинского омбудсмена заявили, что "Норд" выставят на аукцион.

По этому поводу сенатор заявил: "Это касается аукциона, на который украинские власти собираются выставить российское судно «Норд», то мне трудно представить какое-либо иностранное государство в качестве возможного покупателя. Здесь, конечно, больше подойдет какой-нибудь украинский мистический лодочник, не пожелавший назвать свое имя".

Клинцевич уверен, Украина вернет России "«Норд», многократно возместив и моральные, и экономические издержки, связанные с его незаконным задержанием".