Рижане скорбят вместе с Россией. Но не все

Латвийцы несут к посольству России в Латвии цветы и свечи. Около ворот представительства РФ был оставлен плакат с изображением горящей свечи с надписью «Керчь, мы скорбим с тобой». Трагедия, которая не оставила никого равнодушным…

Около посольства России в Латвии цветы и тишина. Люди стоят молча… Кто-то украдкой вытирает слезы, а кто-то не скрывает их. Общее горе сплотила этих людей. Прав тот, кто сказал, что нет чужой беды, когда погибают дети.

Татьяна Скараманга, журналист: «Больно и страшно. Страшно за то, что невозможно предугадать такие злодеяния. Иногда кажется, что такое невозможно! Но это происходит. Страшно, что погибают дети. Так и хочется крикнуть: «Люди, остановитесь!» Мы забываем, что доброта – дар божий… Что творил этот юноша? Что двигало им? Месть, злость, месть, злость! Как могли этого не заметить? Порой, мы так зациклены на себе, что нам трудно услышать других. Это беда. Керчь, мы скорбим с тобой»

Валентина, домохозяйка: «Я уже час стою. Стою у «кусочка» России, у посольства. За что? За что такие беды свалились на Россию? Конечно, сейчас больно. Очень больно. Но Россия всегда умела переживать беды. Она обязательно выстоит. Я это точно знаю. Дорогие, мы с Вами».

Инга, студентка: «Смерть уравнивает всех. Какая разница, что ты русский или латыш. Перед Богом все равны. Меня потрясла смерть этих студентов. Я думаю о их близких… Как они заходят в ту комнату, где жил их погибший ребенок? Сердце разрывается. У меня нет больше слов…».

















Андрис Озолиньш, водитель: «Жестокость. Как мы мало ценим жизнь. Как же коротка бывает жизнь. Керчь, рижане с тобой».

Действительно, смерть уравнивает всех. Тут нет места для политики! Нет места для взаимных упреков и споров. А есть одно – беда. Даже если ты латвийский политик…

Министр иностранных дел в Латвии Эдгар Ринкевич выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва в Керчи. Он написал об этом в социальных сетях.

«Мои глубочайшие соболезнования семьям и друзьям жертв этого ужасного взрыва в Керчи. Желаю скорейшего выздоровления всем раненым», - сказал глава МИД Латвии.

















Действительно, когда происходит такая трагедия, то просто не должно быть равнодушных…Все мы под Богом ходим. И омерзительно, когда находятся люди, которые злобствуют и отыгрываются за свои комплексы на безвинных жертвах. Стыдно и больно читать, когда националистически озлобленные «особи» в Латвии радостно реагируют на боль огромной страны…

Илмар, гражданин Латвии: «А что теперь плачется Россия? Крым должен принадлежать Украине. Я так считаю. Крым – Украина! Получили по заслугам. Без жертв тут не обойтись…Пусть Россия подумает о своих действиях».

Нет слов… На Руси о таких говорили: «И Бога не боится».

Вернуть бы тех, кого забрали небеса… Хоть на минутку – лишь увидеть лица… КЕРЧЬ, МЫ СКОРБИМ С ТОБОЙ. РИГА.