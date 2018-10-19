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Две тысячи морпехов США десантировались на берег Исландии
19 октября 2018, 16:49 [ «Аргументы Недели» ]
Две тысячи морских пехотинцев 24-го экспедиционного батальона морской пехоты США высадились на побережье Исландии с трех подошедших к берегу десантных кораблей амфибийно-десантной группы ВМС США.
Учебно-десантная операция в Исландии была осуществлена в рамках предстоящих учений «Единый трезубец» (Trident Juncture). Три десантных корабля амфибийно-десантной группы ВМС США подошли к побережью Исландии, а вертолеты и конвертопланы доставили передовой отряд морских пехотинцев на аэродром Кефлавик.
В задачу передового отряда входила подготовка плацдарма для высадки остального десанта. Затем подразделения 24-го экспедиционного батальона морской пехоты отправились вглубь территории Исландии. Они должны будут отработать учебно-боевые задачи в суровых климатических условиях.
В учениях «Единый трезубец», которые пройдут в Норвегии с 25 октября по 23 ноября, примут участие от 35 до 45 тысяч военнослужащих из 30 стран НАТО, сообщает RT.
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