Две тысячи морпехов США десантировались на берег Исландии

Две тысячи морских пехотинцев 24-го экспедиционного батальона морской пехоты США высадились на побережье Исландии с трех подошедших к берегу десантных кораблей амфибийно-десантной группы ВМС США.

Учебно-десантная операция в Исландии была осуществлена в рамках предстоящих учений «Единый трезубец» (Trident Juncture). Три десантных корабля амфибийно-десантной группы ВМС США подошли к побережью Исландии, а вертолеты и конвертопланы доставили передовой отряд морских пехотинцев на аэродром Кефлавик.

В задачу передового отряда входила подготовка плацдарма для высадки остального десанта. Затем подразделения 24-го экспедиционного батальона морской пехоты отправились вглубь территории Исландии. Они должны будут отработать учебно-боевые задачи в суровых климатических условиях.

В учениях «Единый трезубец», которые пройдут в Норвегии с 25 октября по 23 ноября, примут участие от 35 до 45 тысяч военнослужащих из 30 стран НАТО, сообщает RT.