В Исландии археологи откопали молот Тора

В Исландии ученые обнаружили амулет эпохи викингов при раскопках на археологическом участке. Амулет выполнен в виде молота Тора – древнескандинавского бога, покровителя воинов.

Археологи Университета Исландии обнаружили при раскопках четыре предмета. Точную датировку находок еще предстоит установить, но, по предварительным данным, найденные предметы относятся к эпохе первых исландских поселенцев.

Ученые предполагают, что первые поселенцы обитали в этом районе Исландии в IX – X веках. В начале XII века, когда земля стала бесплодной, люди покинули ее.

Найденный амулет выполнен из камня в виде молота Тора – древнескандинавского бога грома, бури и войны. Грозное божество считалось основным покровителем у викингов. Это первая находка такого рода, обнаруженная в Исландии. В числе остальных находок – точильный камень, металлическая игла и пряжка, сообщает RG.