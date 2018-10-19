В Исландии археологи откопали молот Тора
19 октября 2018, 15:20 [ «Аргументы Недели» ]
В Исландии ученые обнаружили амулет эпохи викингов при раскопках на археологическом участке. Амулет выполнен в виде молота Тора – древнескандинавского бога, покровителя воинов.
Археологи Университета Исландии обнаружили при раскопках четыре предмета. Точную датировку находок еще предстоит установить, но, по предварительным данным, найденные предметы относятся к эпохе первых исландских поселенцев.
Ученые предполагают, что первые поселенцы обитали в этом районе Исландии в IX – X веках. В начале XII века, когда земля стала бесплодной, люди покинули ее.
Найденный амулет выполнен из камня в виде молота Тора – древнескандинавского бога грома, бури и войны. Грозное божество считалось основным покровителем у викингов. Это первая находка такого рода, обнаруженная в Исландии. В числе остальных находок – точильный камень, металлическая игла и пряжка, сообщает RG.
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