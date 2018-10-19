В сети обсуждают изменившуюся фигуру герцогини Меган

На днях стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские станут родителями будущей весной. Сегодня в сети появилась фотография, на которой заметна изменившаяся фигура супруги принца Гарри.

В настоящий момент бывшая американская актриса Меган Маркл и ее муж находятся в Австралии, где посещают большое количество различных мероприятий.

Накануне будущая мать появилась на публике в длинном платье, которое подчеркнуло ее округлившийся живот. Поклонники британской королевской семьи удивлены, что на столь раннем сроке беременность Меган настолько заметна. Вероятно, дело в том, что герцогиня является обладательницей невероятно стройной фигуры, на которой видны любые изменения.