Путин ответил на заявление президента Узбекистана о его вкладе в историю

Президент России Владимир Путин назвал преувеличением заявление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева о выдающемся вкладе главы российского государства в мировую историю.

«Огромные достижения Российской Федерации стали возможными, прежде всего, благодаря мудрой, дальновидной и решительной политике выдающегося государственного деятеля мирового масштаба Владимира Владимировича Путина», - заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Преувеличил мой вклад в историю. Но хочу вас заверить, что мы будем все исполнять. Все, о чем мы договорились. Уверен, что это принесет пользу развитию наших межгосударственных связей, будет укреплять дружбу между нашими народами и, безусловно, скажется на благосостоянии граждан наших стран», - заявил, в свою очередь, президент РФ Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин находится в Узбекистане с официальным визитом, сообщает РИА Новости.