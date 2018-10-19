В Казахстане врач отказалась принять ребенка из русскоговорящей семьи

Врач в Казахстане не пожелала принимать ребенка с острым отитом, поскольку мать юного пациента говорила с ней по-русски. Медработник крайне грубо ответила женщине, которая задала ей вопрос о лечении.

Мать ребенка в беседе с сотрудницей больницы уточнила, должна ли она вместе с сыном уехать лечиться в Россию, раз ее отказываются принимать в Казахстане, на что молодая женщина-врач заявила, что именно это ей и следует сделать, передает сегодня РИА "Новости".

Как сообщают в пятницу, 19 октября, местные средства массовой информации, данный инцидент случился в городе Аркалык Костанайской области.