В Казахстане врач отказалась принять ребенка из русскоговорящей семьи
19 октября 2018, 13:05 [ «Аргументы Недели» ]
Врач в Казахстане не пожелала принимать ребенка с острым отитом, поскольку мать юного пациента говорила с ней по-русски. Медработник крайне грубо ответила женщине, которая задала ей вопрос о лечении.
Мать ребенка в беседе с сотрудницей больницы уточнила, должна ли она вместе с сыном уехать лечиться в Россию, раз ее отказываются принимать в Казахстане, на что молодая женщина-врач заявила, что именно это ей и следует сделать, передает сегодня РИА "Новости".
Как сообщают в пятницу, 19 октября, местные средства массовой информации, данный инцидент случился в городе Аркалык Костанайской области.
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